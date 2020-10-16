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Sodexo Türkiye Genel Müdürü Zeytinoğlu: "Gerçek gıda güvenliği denetimle sağlanır"

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

"Sodexo olarak bizim için gıda güvenliği ve hijyen zaten her zaman çok önem verdiğimiz bir konuydu, bu süreçte hijyenin önemi çok daha iyi anlaşılır oldu" - "Sodexo’nun mutfakları her ay bir gün habersiz olarak uzmanlarımız tarafından denetleniyor ve puanlanıyor" - "Puanlarımızın sektörün çok üzerinde olduğunu biliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sodexo Türkiye Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu, "Sodexo’nun mutfakları her ay bir gün habersiz olarak uzmanlarımız tarafından denetleniyor ve puanlanıyor. Puanlarımızın sektörün çok üzerinde olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sodexo'dan yapılan açıklamada Dünya Gıda Günü ile ilgili görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, pandemi döneminin tüm dünyada özellikle ortak alanlarda hijyen ve güvenlik şartlarının yeniden gözden geçirilmesine neden olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Sodexo olarak bizim için gıda güvenliği ve hijyen zaten her zaman çok önem verdiğimiz bir konuydu, bu süreçte hijyenin önemi çok daha iyi anlaşılır oldu." açıklamasında bulundu.

Bu farkındalığın özellikle gıda sektöründe ve elbette ortak alanlarda verilen yemek hizmetinde kendini gösterdiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları aktardı:

"Hem iş hem de eğitim dünyası yeni normale alışmaya çalışıyor. İşe ve okula dönüş sürecinde kurumların nasıl hazırlık yapması gerektiği, çalışanlarının ya da öğrencilerinin toplu alanlarda yemek yerken nasıl doğru şartları sağlayabilecekleri konusunda çalışmalar yaptık ve bu endişeleri hem yemeğin üretilmesi hem de sunulması noktasında geliştirdiğimiz yüksek güvenlik standartları ile ortadan kaldırdık.

Kurum olarak yemekten teknik bakıma, tesis yönetiminden temizliğe, bahçe bakımı ve ilaçlamadan enerji yönetimine ve destek hizmetlerine kadar 50’ye yakın alanda hizmet veriyoruz ancak hizmetlerimizin en önemli başlıklarından birini catering oluşturuyor. Bu alanda çok güçlü ekibimiz ve global tecrübemizle hizmet veriyoruz."

- Gıda mühendisleri habersiz denetimler yapıyor

Hijyen ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda Sodexo’nun sektörde öncü çalışmalar yaptığını dile getiren Zeytinoğlu, "Kalabalık gıda mühendisi kadromuz sadece hijyen konusuyla ilgileniyor. Gerçek hijyen kritik noktalarda yapılan kontrollerle belli olur. Sodexo’nun mutfakları her ay bir gün habersiz olarak uzmanlarımız tarafından denetleniyor ve puanlanıyor. Puanlarımızın sektörün çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bazı şirketlerin maliyet olarak gördüğü bu detayların gerekliliğini her zaman vurguluyoruz. Bu noktada ekip olarak hassasiyetle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

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