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Sodexo ve Uyumsoft'tan iş birliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

İş birliği kapsamında Sodexo'lu işletmeler e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçerken yüzde 55 indirim ve ilk 3 ay ücretsiz kullanım imkanından faydalanacak

İSTANBUL (AA) - Sodexo ve Uyumsoft'un iş birliği çerçevesinde, Sodexo müşterileri ve üye iş yerleri e-fatura ve e-arşiv'e ayda 40 TL'den başlayan fiyatlarla geçip, ilk 3 ay ücret ödemiyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, değişen iş koşullarına uyum sağlayan Sodexo, restoranların ve işletmelerin dijital dönüşümüne destek oluyor.

Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla kurumlara getirilen e-fatura ve e-arşiv zorunluluğu kapsamında Uyumsoft ile iş birliğine giden Sodexo, bu geçiş sürecinde müşterilerine ve üye iş yerlerine özel avantajlar sunuyor.

İş birliği kapsamında Sodexo'lu işletmeler e-fatura ve e-arşiv sistemine geçerken yüzde 55 indirim ve ilk 3 ay ücretsiz kullanım imkanından faydalanacak.

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