Sodexo yemek kartı Coca-Cola ve Sprite kapaklarının altında

İSTANBUL (AA) - Sodexo ve Coca-Cola’nın gerçekleştirdiği iş birliği ile tüketiciler 2,5 litre Coca-Cola ve Sprite kapaklarının altındaki kodları Sodexo bakiyesine dönüştürerek yemek harcamalarında kullanabiliyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo ve Coca-Cola, yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında tüketiciler, Coca-Cola ve Sprite'ın promosyonlu gümüş renkli kapaklarının altında yer alan kodu Daha Daha uygulamasına girerek Sodexo Dijital Yemek Çeki'ne dönüştürebiliyor ve on binlerce Sodexo’lu restoran ve markette dilediği gibi harcayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu uzun soluklu iş birliğinin tüketiciler tarafından çok sevildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Tüketiciler Coca-Cola ve Sprite kapaklarının altında yer alan kodu telefonlarına indirdikleri Daha Daha uygulamasına yüklüyor ve bu kodu Sodexo Dijital Yemek Çeki’ne çeviriyor. Ardından yine aynı telefona indirdikleri Sodexo uygulaması üzerinden dijital yemek çeklerini kullanabiliyor. Üstelik Sodexo yemek kartı olan veya olmayan herkes bu fırsattan faydalanabiliyor. Türkiye’nin en geniş hizmet ağını oluşturan ve 80 bin noktada her gün 1 milyona yakın çalışana dokunan bir marka olarak daha fazla tüketiciye ulaşacağımız yeni iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz.’’

