Sodexo'ya, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 2008'den bu yana uluslararası arenada müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'dne (TCXA) 1'i altın olmak üzere 4 ödülle döndü.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 29 yıl önce Türkiye pazarına giren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bugün 80 bin hizmet noktasından oluşan üye ağıyla 20 binin üzerinde firmaya ve 1 milyona yakın kullanıcıya dokunuyor.

İşverenlerin ve çalışanların yan haklar konusundaki tüm ihtiyaçlarını adresleyen dijital bir platform olan Sodexo, son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Sodexo, Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların müşteri deneyimi alanındaki çalışmalarını ödüllendiren TCXA'22'de 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 2Müşteri Odaklı Kültür" kategorisinde altın, "En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "B2B Müşteri Deneyimi" kategorilerinde gümüş ve "İçgörü ve Geri Bildirimlerin En İyi Kullanımı" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serdar Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce tüm şirket çalışanlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz iç iletişim söylemimiz 'Sen varsan dahası var'dan hareketle, 'Eğer sen varsan, biz varsak, müşterimiz için de her zaman -dahası- var' diyerek oldukça kapsamlı ve uzun soluklu bir müşteri odaklı kültürel dönüşüm programı tasarladık. Merkeze müşterilerimizi ve çalışanlarımızı yani insanı koyduğumuz bu değişim programını tasarlarken de hem deneyim iyileştirme aksiyonlarını hem de oyunlaştırma ve ödüllendirme gibi iletişim öğelerini yol haritamıza ekledik. 'Müşteri Odaklı Kültür' alanında gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı dönüşümün ve diğer 'Servis Tasarımı' projelerimizin ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı."

