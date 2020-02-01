SODİGEM'den asılsız koronavirüs paylaşımlarına karşı uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan "koronavirüs" hakkında sosyal medya platformlarında yayılan asılsız haberler hakkında uyarılarda bulundu. AÜ SODİGEM'den yapılan açıklamada, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün, bulaşıcı olması ve hayatını kaybeden insanların bulunması sebebiyle dünya genelinde tedirginliğe yol açtığı hatırlatıldı. Seyahat eden kişiler aracılığıyla farklı ülkelerde tespit edilen virüsün, solunum yolu ile bulaştığı ancak Türkiye'de henüz tespit edilmediği vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu: "Buna rağmen sosyal medya platformlarında sanki virüs tespit edilmiş gibi asılsız paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu paylaşımlarda sosyal medya üzerinden algı yönetiminin çeşitli teknikleri uygulanıyor. Halkı korku ve infiale itici sahte mesajların, resimlerin ve görüntülerin dolaşıma sokulması bu tekniklerden biri." Başka bir tekniğin ise istatistiksel olarak hatalı ve yanlış verilerin dolaşıma sokulması olduğunu belirten kurul, sosyal medya paylaşımlarının yanında Whatsapp uygulamasında bulunan bir ses kaydının binlerce kişiye ulaştığı, bu kayıtta virüs ile ilgili birçok asılsız haber bulunduğu aktarıldı.

- "Kurgulanmış resim ve videoların dolaşıma sokulması" Virüs yüzünden ölenlerin sayısının 100 civarında olmasına rağmen, ses kaydında 40 bin rakamının ileri sürüldüğü ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Gerçekte 5 bin civarında olan enfekte sayısı ise 25 milyon olarak aktarılıyor. Ses kaydı ayrıca virüsün diğer virüslerden farklı olduğu gibi başka asılsız iddiaları da içeriyor. Koronavirüs ile ilgili algı yönetiminde kullanılan tekniklerden bir diğeri ise kurgulanmış fotoğraf ve videoların dolaşıma sokulması. Sahte fotoğraflar kullanarak virüse karşı çözüm bulunduğunu iddia eden paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Çeşitli bitkisel karışımların virüsten korunma yöntemi olarak lanse edildiği paylaşımlar da asılsız ve gerçek dışı." Bilim kurulu, halkı tedirgin etmeye yönelik paylaşımlardan birinin de virüsün boyut değiştirdiği ile ilgili olduğu, dövme sanatı ile ilgilenen bir kişinin yaptığı dövmeleri barındıran kol fotoğraflarının, gerçekmiş ve virüs yüzünden olmuş gibi paylaşıldığına, fotoğrafların üzerine de "Virüs boyut mu değiştiriyor?" gibi asılsız iddiaların yazıldığına işaret edildi.