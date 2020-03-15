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SODİGEM’den korona virüs videosu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.03.2020 15:03 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), korona virüse karşı dijital önlemlerin anlatıldığı bir video yayımladı.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

SODİGEM’den korona virüs videosu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), korona virüse karşı dijital önlemlerin anlatıldığı bir video yayımladı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın bir projesi olarak kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren SODİGEM, tüm dünyayı etkisi altına alan “korona virüs” tehlikesi için insanları bilgilendirmeye devam ediyor. İçerisinde bulunulan dijital çağda temas edilen teknolojik aletlerin kullanımı ve temizliği konusunda alınabilecek önlemleri bir video haline getiren SODİGEM, yayımladığı videoda belirlenen önlemleri sıraladı.

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