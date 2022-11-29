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Sofiane Feghouli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük'te!

29.11.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofiane Feghouli ile ilgili Fatih Karagümrük'ten son dakika açıklamasında bulunuldu. VavaCars Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada 32 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Peki, Sofiane Feghouli kimdir, kaç yaşında? Sofiane Feghouli hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Sofiane Feghouli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük'te!

Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli'nın Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. İşte Sofiane Feghouli hakkında merak edilenler...

SOFİANE FEGHOULİ KİMDİR?

Sofiane Feghouli 22 Aralık 1989'da Levallois-Perret, Fransa'da dünyaya geldi.

Sofiane Feghouli aslen Cezayirlidir. futbolcudur. Orta sahada sağ ve sol kanatlarda görev alabilmektedir.

SOFİANE FEGHOULİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sofiane Feghouli'nin altyapı kariyeri:

1998-2003 Red Star
2003-2004 Paris Saint-Germain
2004-2007 Grenoble

Sofiane Feghouli'nin profesyonel kariyeri:

2007-2010 Grenoble
2010-2016 Valencia
2011 → Almería (kiralık)
2016-2017 West Ham United
2017-2022 Galatasaray
2022 - Fatih Karagümrük

SOFİANE FEGHOULİ , FATİH KARAGÜMRÜK'TE!

Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli İstanbul'da kaldı. Fatih Karagümrük ile anlaşan 32 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturuldu. 1.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Feghouli, resmi imzayı attı.

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