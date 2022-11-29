Sofiane Feghouli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük'te!

Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli'nın Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. İşte Sofiane Feghouli hakkında merak edilenler...
Sofiane Feghouli 22 Aralık 1989'da Levallois-Perret, Fransa'da dünyaya geldi.
Sofiane Feghouli aslen Cezayirlidir. futbolcudur. Orta sahada sağ ve sol kanatlarda görev alabilmektedir.
Sofiane Feghouli'nin altyapı kariyeri:
1998-2003 Red Star
2003-2004 Paris Saint-Germain
2004-2007 Grenoble
Sofiane Feghouli'nin profesyonel kariyeri:
2007-2010 Grenoble
2010-2016 Valencia
2011 → Almería (kiralık)
2016-2017 West Ham United
2017-2022 Galatasaray
2022 - Fatih Karagümrük
Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli İstanbul'da kaldı. Fatih Karagümrük ile anlaşan 32 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturuldu. 1.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Feghouli, resmi imzayı attı.