Sofiane Feghouli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük'te!

Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli'nın Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. İşte Sofiane Feghouli hakkında merak edilenler...

SOFİANE FEGHOULİ KİMDİR?

Sofiane Feghouli 22 Aralık 1989'da Levallois-Perret, Fransa'da dünyaya geldi.

Sofiane Feghouli aslen Cezayirlidir. futbolcudur. Orta sahada sağ ve sol kanatlarda görev alabilmektedir.

SOFİANE FEGHOULİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sofiane Feghouli'nin altyapı kariyeri:

1998-2003 Red Star

2003-2004 Paris Saint-Germain

2004-2007 Grenoble

Sofiane Feghouli'nin profesyonel kariyeri:

2007-2010 Grenoble

2010-2016 Valencia

2011 → Almería (kiralık)

2016-2017 West Ham United

2017-2022 Galatasaray

2022 - Fatih Karagümrük

SOFİANE FEGHOULİ , FATİH KARAGÜMRÜK'TE!

Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli İstanbul'da kaldı. Fatih Karagümrük ile anlaşan 32 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturuldu. 1.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Feghouli, resmi imzayı attı.



