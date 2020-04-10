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Şoför esnafı yetkililerden yardım talep etti

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Milas ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları, zor durumda olan esnafının sorunlarını 14 maddelik dilekçe ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na sunduKorona virüs hayatı her yönüyle etkiledi.

Şoför esnafı yetkililerden yardım talep etti

Milas ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları, zor durumda olan esnafının sorunlarını 14 maddelik dilekçe ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na sundu
Korona virüs hayatı her yönüyle etkiledi. Halk dışarıya çıkamayınca haliyle halka hizmet eden esnaf da dara düştü. Milas ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları Yönetim Kurulları birleşerek yetkili kurumlardan bu konuda yardım talebinde bulundular. Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında buluşan başkanlar sorunları konuşarak 14 maddelik dilekçeye dönüştürdü.
Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de hızla yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle, fedakarca çalışıp maddi ve manevi zarara uğrayan şoför esnafı için destek taleplerini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na yazdıkları dilekçeler ile belirttiler. Milas adına Başkan Nurol Paskal’ın, Bodrum adına da Başkan Hasan Kablı’nın imzalarının yer aldığı dilekçelerde şoför esnafı için bu zorlu süreçteki talepleri yer aldı.

Şoför esnafı yetkililerden yardım talep etti

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