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Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, “Engelli erişimi zorunluluğu hakkında yasa değişikliği yapılması gerekiyor”

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulaması hakkında yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulanması çok zor olan bir sorun olarak yıllardan beri ötelendiğini ifade eden Başkan Özmeriç, “ 2014 tarihinden sonra üretilen şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan araçların engelli erişimine uygun olmaması halinde belediyelerce çalışma ruhsatı ve izin verilmeyeceği hükmü getirilmiştir.

Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, “Engelli erişimi zorunluluğu hakkında yasa değişikliği yapılması gerekiyor”

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulaması hakkında yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu uygulanması çok zor olan bir sorun olarak yıllardan beri ötelendiğini ifade eden Başkan Özmeriç, “ 2014 tarihinden sonra üretilen şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan araçların engelli erişimine uygun olmaması halinde belediyelerce çalışma ruhsatı ve izin verilmeyeceği hükmü getirilmiştir. Ancak engelli erişimine uygun yeterli araç üretimi yapılmaması özellikle 9m’den kısa araçlara uygulanan engelli aparatının sık sık arıza yapması ve kullanımının çok zor olması sebebiyle verim alınamamaktadır. Uygulamadaki bu zorluklar sebebiyle araçların engelli erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu 07 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere iki yıl ek süre verilmiştir. Malum olduğu üzere hem uygulamanın çok zor olması hem şartların özellikle 9 metre’nin altında uzunluğu olan araçların alçak tabanlı olarak üretilmemesi hem de Kovid-19 salgını dolayısıyla esnafın ekonomik olarak büyük sıkıntılar içindedir. Bu sıkıntıların içerisinde zaten yüzde 50 kapasiteyle zararına hizmet vermeye çalışan şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan esnafın 07 Temmuz 2020 tarihinde yani bir ay sonra araçlarını engelli erişimine uygun hale getirmesi mümkün görünmemektedir. Talebimiz zaten uygulamakta büyük zorlukları olan ve istenen verimin alınamadığı bu uygulamadan vazgeçilmesidir. Bizim önerimiz, engelli erişimi zorunluluğunun sadece ayakta yolcu taşıyabilen araçlarda aranması hususunda bir yasa değişikliği yapılmasıdır” diye konuştu.

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