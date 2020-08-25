YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Şoförler SRC Belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmesini istiyor

Şoförler SRC Belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmesini istiyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, okul servis yönetmeliği kapsamında istenen belgelere bu yıl Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu da eklenmek istendiğini belirterek, “SRC Belgesi olan sürücüden Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmesine anlam veremiyoruz.

Şoförler SRC Belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmesini istiyor

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, okul servis yönetmeliği kapsamında istenen belgelere bu yıl Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu da eklenmek istendiğini belirterek, “SRC Belgesi olan sürücüden Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmesine anlam veremiyoruz. SRC belgesinin bu belgeden fazlası var eksiği yok” dedi.
Mevcut yönetmelik kapsamında servis şoförlüğü yapan tüm sürücülerin SRC belgesini ciddi bir sınava tabi tutularak sahip odluklarını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “SRC yetki belgesi şartı varken buna yeni bir şart ile Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmesi istenmesini anlamsız buluyoruz. SRC Belgesini almak için tüm sürücüler ciddi bir eğitimin ardından ÖYSM sınavlarına benzer bir sınava girip, başarılı olmaları halinde o belgeye sahip oluyor. Şu anda ilaveten istenen Yetki Belgesine sahip olmak ise yaklaşık 1saatlik eğitim sonucu yapılan sınav ile sınava giren herkesten yaklaşık 900 TL alınarak verilen bir belge. SRC belgesiz servis sürücüleri araç kullanamayacağı için ek bir belge istenmesi şoför esnafına maddi külfetten başka bir şey değil” diye konuştu.
Özellikle Aydın’da toplu taşıma aracı kullananların Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa verilen kurslara katılıp bu kurslardan sonra yapılan sınavı geçmeden direksiyon başına geçmesinin mümkün olmadığını kaydeden Özmeriç, “Bunun yanında Aydın Büyükşehir belediyesi yönetmeliğine göre 30 saatlik kursu başarı ile bitirme şartı da var. Şu anda Aydın’daki servis sürücüleri SRC ve Psikoteknik Belgeleri ile bu işi yapıyor. SRC Belgesinin Mesleki Yeterlilik Belgesi’nden fazlalığı var eksiği yok. Bu nedenle SRC Belgesinin Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak sayılmasını ve SRC Belgesi olanlardan Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmamasını talep ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Ertaş Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.