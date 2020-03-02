YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

BİLECİK HABERLERİ  | 02.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırıyla 34 askerin şehit düşmesinin ardından "Teröre Lanet Konvoyu" düzenledi.Bilecik 1.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırıyla 34 askerin şehit düşmesinin ardından "Teröre Lanet Konvoyu" düzenledi.
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde toplanan araçlar, şehir içinden İstasyon Mahallesine inerek, buradan dönüş yaparak başlangıç noktasına geldiler. Burada şehitler için dua eden şoförler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’da okular. Türk ordusunun her zaman yanında olacaklarını söyleyen Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, “Bizi bugünde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İdlib’teki Mehmetçiğimize selam ve dua ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kederli ailelerimize de sabır dileriz. Acınız acımızdır. Allah’a emanet olun ticari araç sahipleri olarak her daim devletimizin milletimizin ve ordumuzun yanındayız” dedi.
Düzenlenen konvoya Taksiciler Derneği, M Plaka Minibüsçüler Derneği, 1 Nolu Minibüsçüler Koop, 6 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi, Gülümbe Kooperatifi, Vezirhan Kooperatifi, Otobüsçüler Kooperatifi, Bilecik Taşıyıcılar Kooperatifi, Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi, ticari araç sahibi esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.