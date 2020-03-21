Şoförler ve Otomobilciler Odası virüse karşı ilaçlama yaptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası korona virüs nedeniyle araçları ilaçlama çalışması yaptı.

Çaycuma’da koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Şoförler ve Otomobilciler Odası, iki gün sürecek olan üyelerine ve ticari araçları ilaçlamaya başladı. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barbaros Uçar, "Elimizden geldiği kadarıyla üyelerimize, çalışan ticari araçlarımıza oda olarak tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu sadece bizimle olmuyor, herkesin bu şekilde uygulamalar yapması gerekiyor.Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını bugün ve yarın yapacağız. Bu virüs karşısında herkesin duyarlı bir vatandaş olmasını bekliyorum." dedi.

