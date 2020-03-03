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Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

MUŞ HABERLERİ  | 03.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Muş’ta taksi ve minibüs şoförleri tarafından ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek ve İdlib şehitlerini anmak için kent merkezinde konvoy oluşturuldu.Kentin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi’nde bir araya gelen taksi ve minibüs şoförleri, araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek oldu.

Muş’ta taksi ve minibüs şoförleri tarafından ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek ve İdlib şehitlerini anmak için kent merkezinde konvoy oluşturuldu.
Kentin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi’nde bir araya gelen taksi ve minibüs şoförleri, araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek oldu. İstasyon Caddesi’nde başlayan konvoya yüzlerce araç katılırken, sürücülerin son durağı belediye otoparkı oldu. Muş Belediyesi otoparkına gelen şoförler, burada basın açıklaması yaparak Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.
Şoförler adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Abbas Bakış, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve harekata destek vermek için toplandıklarını kaydetti. Müslümanlara zulüm edildiğini belirten Bakış, “Suriye’deki Müslüman kardeşlerimizin çığlıklarına sessiz kalamazdık. Kahraman ordumuz Suriye’de zalim Esed rejiminin oyununu bir bir bozmaya ve kurtarılan bölgeleri sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Mehmetçiğimiz gittiği her yerde büyük bir sevgi seliyle karşılanıyor. Bizlerde buradan Mehmetçiklerimize selamlarımızı ve dualarımızı yolluyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.
Şoförler, basın açıklamasının ardından araçları ile ay yıldız koreografisi yaparak etkinliği sonlandırdı.

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