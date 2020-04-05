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Şoförlere kabin ve koruyucu başlık

İZMİR HABERLERİ  | 05.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, otobüs şoförlerini salgın hastalıktan korumak için iki önlem daha aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, otobüs şoförlerini salgın hastalıktan korumak için iki önlem daha aldı. Araçlara naylon şoför kabinleri yapıldı, personel için de koruyucu başlık üretildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı personelini de koruyor. ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri risk altındaki meslek gruplarından otobüs şoförleri için iki ilave önlem aldı. Yarım kabinli ve kabinsiz otobüslere, ESHOT ve İZULAŞ atölyelerinde kalın naylon malzemeden şoför kabini yapıldı. Ayrıca işyeri hekimlerinin de görüşleri doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğünce tüm şoförler için koruyucu başlık üretildi ve bu başlıklar şoförlere dağıtıldı. İzmir’de hafta içi her gün ortalama bin 200 otobüs hizmet veriyor. Bu araçlarda yaklaşık 2 bin 500 şoför görev yapıyor.

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Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
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