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Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

23.06.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çardak ilçesinde şoförü uyuyan bidon yüklü tır, yoldan çıkması sonucu girdiği tali yolda evin bahçe duvarına çarptı.

Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

Büyük gürültünün koptuğu o anlarda alev alan tırda başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli istikametine doğru seyir eden Muhammet Y. idaresindeki 42 FD 175 plakalı bidon yüklü tır, şoförün uyuması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen tır, tali yola girerek Ahmet G. isimli kişinin evinin bahçe duvarına daldı. Kaza sonrası alev alan tırın şoförü kendin imkanlarıyla araçtan atlarken, büyük gürültünün koptuğu dakikalarda ev sahipler alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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