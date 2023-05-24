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Şoförünün kaçtığı kamyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı

24.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Ula ilçesinde trafik ekiplerinin kendisini durduracağını anlayınca şoförünün yol kenarına park ederek kaçtığı kamyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, Akyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri 26 HR 803 plakalı kamyondan şüphelenerek durdurmak istedi. Ekiplerin kendisinin peşine takılacağını fark eden şoför kamyonunu yol kenarına park edip yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kamyon kasasında 35 düzensiz göçmen olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Kamyon kasasındaki 35 düzensiz göçmen aşağıya indirilerek, bölgeye gelen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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