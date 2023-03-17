YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Sofralık kayısının üretim merkezi Mersin’de ağaçlar gelinliğini giydi

Sofralık kayısının üretim merkezi Mersin’de ağaçlar gelinliğini giydi

17.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 90’nını karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde ağaçlar çiçeklenerek beyaz gelinliğini giydi.

Sofralık kayısının üretim merkezi Mersin’de ağaçlar gelinliğini giydi

Türkiye’nin tarım şehirlerden Mersin’de her yıl 200 bin tondan fazla kayısı da üretiliyor. Ülkenin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayan Mut ilçesi ise en önemli üretim noktası. Her yıl ürettiği kayısıların yüzde 60’ını Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracat eden ilçede havaların ısınmasıyla kayısı ağaçları çiçek açtı. Kayısı ağaçlarının beyaz gelinliğini giymişçesine çiçek açması seyirlik görüntü oluşturdu. Üreticilerden Birol Ay, havaların sıcak gitmesinden dolayı kayısı ağacının şuan çiçek açmasının normal olduğunu söyledi.
Kayısı ağaçlarında çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahiplerinden Mustafa Yıldız ise, “Havaların mevsim boyunca sıcak gitmesinden dolayı kayısı ağaçları çiçek açtı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse kayısı erken meyve verir. Bundan sonra soğuk ve don olmazsa hasat erken olur. Soğuk da olursa meyve zarar görebilir" dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü yetkilileri de, “Bu yıl mevsim boyunca havalar sıcak gitti. Kayısı ağaçlarında beklenenden daha çok çiçek var. İlçede 80 bin dekar kayısı bahçesi var. Türkiye’de sofralık kayısıda ilk hasat Mut ilçesinde olup 200 bin ton rekolte ve 80 bin ton da ihracat beklentisi var"diyerek çiftçilerin çiçek gözlerini koruma ve monilya hastalığına karşı ilaçlama yapmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildiMersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Mersin için sağanak yağış ve fırtına uyarısıMersin için sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralıOtomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:55
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:11
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.