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Sofulu Çöplüğü Meclis gündeminde

ADANA HABERLERİ  | 01.03.2020 13:23 | Son Güncelleme

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Adana’nın merkez ilçesi Sarıçam sınırlarında bulunan Sofulu Çöplüğü’nden kaynaklanan şikayetleri Meclis gündemine taşıdı.Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Adana’nın merkez ilçesi Sarıçam sınırlarında bulunan Sofulu Çöplüğü’nden kaynaklanan şikayetleri Meclis gündemine taşıdı.
Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması talebiyle yazılı soru önergesi verdi. MHP TBMM Grubunca Meclis Başkanlığına sunulan önergede Ayşe Sibel Ersoy, uzun yıllardır özellikle Sarıçam sakinlerinin gündeminden düşmeyen soruna dikkat çekti.
Önergede şu bilgilere yer verildi:
“Sarıçam ilçemiz sınırları içinde bulunan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversite’sinin yakınında bulunan Sofulu Çöplüğü, yerleşim alanı içinde bulunmaktadır. İnsan yaşamını olumsuz etkileyen bu durum sebebiyle ve yayılan kötü koku nedeniyle gerek öğrencilerimizden, gerek atık depolama alanının yakınında yaşayan vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler gelmektedir.”
Ayşe Sibel Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemiyle şu soruları yöneltti:
“Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vatandaşlarımızdan gelen Sofulu çöplüğü ile ilgili yapılan şikayetler için hangi işlemler yapılmıştır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sofulu Çöplüğünün taşınması ile ilgili bir çalışması bulunmakta mıdır?”

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