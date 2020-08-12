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Soğan üreticileri yüksek verim bekliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’in önemli soğan üretim merkezlerinden olan Seyitgazi ilçesinin Aksaklı mahallesindeki çiftçiler, bu yıl herhangi bir hastalık ve zarar dolayısıyla rekolte kaybı yaşanmadığını anlatarak yüksek verim beklediklerini söyledi.İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Soğan üreticileri yüksek verim bekliyor

Eskişehir’in önemli soğan üretim merkezlerinden olan Seyitgazi ilçesinin Aksaklı mahallesindeki çiftçiler, bu yıl herhangi bir hastalık ve zarar dolayısıyla rekolte kaybı yaşanmadığını anlatarak yüksek verim beklediklerini söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, şube müdürleriyle birlikte Aksaklı mahallesinde soğan üreticilerini ziyaret ederek soğan ekili tarlalarda incelemelerde bulundu. Dr. Sever, burada yaptığı açıklamada, Eskişehir’in önemli soğan üreticisi iller arasında bulunduğunu belirterek, 2020 yılında il genelinde yaklaşık 35 bin dekar alanda soğan ekildiğini söyledi. Seyitgazi ilçesi Aksaklı mahallesinin de Eskişehir’in önemli soğan üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Sever, bu bölgede yaklaşık 8 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldığını belirtti. Mahalle muhtarı ve çiftçilerle sohbet eden Sever, üreticilerle karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.
Muhtar Abdullah Akkurt ise bu yıl mevsimin çok iyi gitmesinden dolayı soğanda herhangi bir hastalık ve zarar dolayısıyla rekolte kaybı yaşanmadığını ve verimin 5-8 ton/dekar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

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