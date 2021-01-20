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SOGEP başvuruları alınmaya başlandı

20.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlı tarafından finanse edilen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ön başvuruları almaya başladı.Kalkınma Ajansları, 2019 yılından sorumlu oldukları bölgelerde uyguladığı mali destek programlarına ilave olarak sosyal konulara yönelik daha yüksek bütçeli projelerin desteklendiği SOGEP programını da uygulamaya başladı.Serhat Kalkınma Ajansı olarak TRA2 Bölgesi kapsamında bulunan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden 2021 Yılı SOGEP kapsamında proje önerileri beklediklerini ifade eden SERKA Genel Sekreteri Dr.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlı tarafından finanse edilen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ön başvuruları almaya başladı.
Kalkınma Ajansları, 2019 yılından sorumlu oldukları bölgelerde uyguladığı mali destek programlarına ilave olarak sosyal konulara yönelik daha yüksek bütçeli projelerin desteklendiği SOGEP programını da uygulamaya başladı.
Serhat Kalkınma Ajansı olarak TRA2 Bölgesi kapsamında bulunan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden 2021 Yılı SOGEP kapsamında proje önerileri beklediklerini ifade eden SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir,
SOGEP’in hedefinin uygulandığı illerde değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeye, toplumda dezavantajlı kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif olarak katılabilmelerine, istihdamı arttırmaya, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğe destek vermek olduğunu belirtti.
Taşdemir SOGEP ile Bölgemizin sosyal kalkınma hedefine yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kaynağı ve yönlendirmeleriyle Ajans’ın paydaşlarıyla proje tasarlayarak uygulayabildiğini belirterek Programın önemine vurgu yaptı.
SOGEP’e ilişkin detaylı bilgileri içeren duyuru ve dokümanları Ajans web sayfasında yayımladıklarını kaydeden Taşdemir, “Program kapsamında öncelikle ön proje fikirlerini 8 Şubat 2021 tarihine kadar almaya başlayacağız. Alınan proje fikri önerilerini Ajans bünyesinde oluşturulan komisyonca değerlendirdikten sonra öne çıkan proje fikirlerini geliştirmek üzere fikri sunan kuruluşla çalışmalara başlayacağız. Proje’nin detaylı başvuru formu, faaliyet planı ve bütçesi oluşturulduktan sonra da Bakanlığımız onayına sunacağız.” ifadelerini kullandı.
Taşdemir, toplam bütçesi yaklaşık 166 Milyon TL olan Program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesinin Bir Milyon TL olduğunu ve üst sınırının olmadığını belirterek, “Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde on, kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olabileceği tek alan olan sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısının asgari yüzde elli olduğunun altını çizdi.

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