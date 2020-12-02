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Soğuk Çermik tatil köyü olacak

SİVAS HABERLERİ  | 02.12.2020 17:51 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi Soğuk Çermik Kaplıcalarını tatil köyü hüviyetine getirerek turizme kazandıracak.Sivas Belediyesi, kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik kaplıcalarını geliştirilen projeyle cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışma başlattı.

Sivas Belediyesi Soğuk Çermik Kaplıcalarını tatil köyü hüviyetine getirerek turizme kazandıracak.

Sivas Belediyesi, kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik kaplıcalarını geliştirilen projeyle cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışma başlattı. Sağlık ve doğa turizmi bakımından önemli bir statüye sahip olan kaplıca, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayacak. Altyapıdan üstyapıya, çevre ve peyzaj planlamalarından sosyal donatılara kadar birçok alanda yenilemenin yapılacağı kaplıcalar, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelecek. Soğuk Çermik Kaplıcalarını gezen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, incelemelerde bulundu.

Önümüzdeki sezona projeyi yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Bilgin, “Soğuk Çermik, yıllardır hemşerilerimizin hem piknik alanı hem de sağlık açısından şifalı olan kaplıca suyunu kullanmak için kullandıkları alan. Yeni uygulamaya koyacağımız projelerle birlikte inşallah bu alanı hemşerilerimiz daha rahat, fiziki şartları daha iyileştirilmiş bir ortam haline getireceğiz. İnşallah önümüzdeki sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız bungalov evlerle birlikte bu alanda hem peyzaj düzenlemesi hem yeşil alanı artırılarak havuzların diğer sosyal etkinlik alanlarının bakımını yaparak yeni sezonda farklı bir formata hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

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