Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Soğuk havalarda rüzgara karşı hızlı yürümek özellikle kalp hastalığı olanlarda ani kan basıncı ve nabız değişikliklerine yol açarak kalp krizini tetikleyebilir." uyarısını yaptı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nin açıklamasında görüşlerine yer verilen Boztosun, soğuk havalara karşı kalp sağlığını korumak için uyarılarda bulundu.

Soğuk havada ve özellikle kar yağışı olduğunda tüm vücudun, beden sıcaklığını yükseltmek için daha çok çalıştığını ifade eden Boztosun, "Kan basıncı bu çalışma sonunda yükselir ve damarlarımız büzüşerek kalbin, beyin ve diğer organlarımıza daha fazla kan pompalamasına neden olur. Soğuk havalarda damarlada pıhtı oluşma riski yükselirken kalp krizi ve felç riski artar." bilgisini verdi.

Kış aylarında kalp krizi riskinin diğer aylara oranla yüzde 31 oranında daha fazla görüldüğünü aktaran Boztosun, "Düşük hava sıcaklıkları, hava sıcaklığındaki dalgalanmalar ve kuvvetli rüzgar kalp krizi riskini soğuk havalarda ciddi oranda yükseltiyor. 15 derecenin altındaki ek bir derece sıcaklık düşüşü, riskli hastalarda kalp krizi geçirme olasılığını yüzde 1,6 artırabiliyor." ifadelerini kullandı.