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Soğuk hava kayısıyı vurdu

SİVAS HABERLERİ  | 22.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları kayısı üretimi olumsuz yönde etkiledi.Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.

Sivas’ın Gürün ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları kayısı üretimi olumsuz yönde etkiledi.
Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Gece sıfırın altına düşen sıcaklık tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Tümer Derebağı isimli üretici kayısı ağaçlarının soğuktan olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, ürün kaybının yaklaşık yüzde 80 civarında olacağını söyledi. Tümer, elma ve kiraz çiçeklerinin ise sağlam olduğunu ifade edip, “Kayısı da bu yıl verim yüzde 20 civarında olur. Umudumuz elma, kiraz ve cevizde” dedi. Gönül Derebağı isimli üretici ise kayısının dondan büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

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