Soğuk havada depremzedeler için yardım topluyorlar

Kızılay Yüksekova Şubesi üyeleri, soğuk havaya aldırmadan Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için yardım topluyor.

24 Ocak günü 6.8’lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Kızılay Yüksekova Şubesi de depremzedeler için harekete geçti. Cengiz Topel Caddesi Merkez İhsaniye Camisi karşısında stant kuran Kızılay üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden yardım malzemeleri topluyor. Eksi 15 derecede yardım toplayan Kızılay üyeleri, teneke kutusuna attıkları odunları yakarak ısınmaya çalışıyor.

Yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Yılmaz Göksal, “24 Ocak tarihinde gerçekleşen üzücü deprem hadisesinde biz Yüksekova halkı da Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimizin yanında yer almak istedik. Bu manada İhsaniye Camisi önünde standımızı açtık. Bu standımızı Cuma günü mesai bitimine kadar açık bırakacağız. Bu tarihe kadar yardımların kabulünü gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Toplanan yardımları Kızılay koordinatörlüğünce ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Duyarlı halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

