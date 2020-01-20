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  4. Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr.

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından, son günlerde etkili olan ve eksi değerlerde seyreden soğuk havanın, cilt üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Mevsimsel faktörlerin deriyi etkiledğini belirten Hastane Başhekimi Rukiye Kara, ’’Soğuk ve nemsiz kış aylarında bu hayati organımızı iyi korumalıyız. Kış aylarında cildimizde soğuk hava nedeni ile meydana gelen kuruluk erken yaşlanmaya yol açmaktadır. Bu yüzden bol miktarda sıvı tüketmek sağlıklı bir cilt için önemlidir. Uygun giysiler ve nemlendirici ürünlerin uygun biçimde kullanılması çok önemlidir. Soğuk hava nedeni ile ciltte pullanmaya ve dökülmeye sebebiyet veren sedef, kuru egzama, seboreik dermatit gibi bazı deri hastalıklarının çoğalmasına yol açmaktadır. Soğuk nedeniyle kış mevsiminde kızarıp pullanarak kaşınmaya başlayan cilt sorunları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu şikayetlerin birçoğu dış koşullara ilişkin sorunlardır. Dış ortam ile sürekli temas halinde olan deri bu tür fiziksel koşullardan büyük ölçüde etkilenmektedir’’ dedi.
Cilt sorunlarının önlenebilmesi için önerilerde bulunan Hastane Başhekimi Rukiye Kara, "Mevsime uygun giyinmeliyiz. Elleri ayakları, kulakları aşırı soğuktan koruyan bere, eldiven, ayakkabılar tercih edilmelidir’’ diye konuştu.

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