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Soğuk havanın ardından güneş yüzünü gösterdi

TOKAT HABERLERİ  | 19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Tokat’ta soğuk ve yağışlı havanın ardından açan güneşle birlikte parkları dolduran vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı.Yurdun doğusunda yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, batı bölgelerinde güneş yüzünü gösterdi.

Tokat’ta soğuk ve yağışlı havanın ardından açan güneşle birlikte parkları dolduran vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı.
Yurdun doğusunda yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, batı bölgelerinde güneş yüzünü gösterdi. Tokat’ta da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar yükseldi. Güneşli hava ile birlikte vatandaşlar parklara akın etti. Tarihi meydan çarşısında parkta banklara oturan vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandığı kentte vatandaşlar Taşhan’ı gezme imkanı buldu. Yeşilırmak kenarı ve caddelerde yürüyüş yapan vatandaşlar ise güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıda ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda başlayan kar yağışlarının, Hakkari il geneli ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun olarak devam etmesi beklendiği kaydedildi.

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