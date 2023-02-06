Soğuk havaya rağmen kan bağışı kuyruğu devam ediyor

Sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen deprem Hatay, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde hissedildi. Afet bölgelerinde deprem etkisiyle yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, vatandaşlar ülkenin dört bir yanında depremzedeler için kan bağışında bulunuyor.

Eskişehir’de kan verebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren bağış merkezlerine akın eden vatandaşlar, soğuk havaya rağmen afet bölgesindeki yaralılara destek olabilmek adına metrelerce kuyruk oluşturdu. Valilik meydanı önündeki alanda bulunan Kızılay tırında kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk, birlik ve beraberliğin önemini de gösterdi.

