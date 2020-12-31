Soğuk kış günlerinde yaşlılar ve yardıma muhtaç vatandaşlar unutulmuyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan “Gönülleri Yapmaya Geldik” projesiyle ilçe de yaşayan yaşlılara ve yardıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşlılar ve yardıma muhtaç vatandaşlar, soğuk kış günlerinde unutulmuyor. Altınyayla Kaymakamlığı, “Gönülleri Yapmaya Geldik” projesi kapsamında ilçede yaşayan yaşlılara ve yardıma muhtaç aileler sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz’de yemek dağıtımına katılarak vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

“Devletimiz hiçbir zaman kimseyi yalnız bırakmaz”

Kaymakam Akköz, proje kapsamında vatandaşlara 3 öğün yemek dağıtıldığını belirterek “Özellikle salgının şartları zorladığı bu günlerde yaşlılarımızı, yardıma muhtaç ailelerimizi önemsiyoruz. 65 yaş üstü olup, eşiyle veya tek başına yaşayan yaşlıları ziyaret ediyoruz. Günde 3 öğün olacak şekilde onlara yemek ikramımız oluyor. Biz biliyoruz ki Dünya’da birçok manevi değerler vardır. Yaşlılarımızın duası da bunların en başında gelir. Devletimiz hiçbir zaman kimseyi yalnız bırakmaz. Yaşlılarımız ve yardıma muhtaç insanlarımız müsterih olsun. Şartlar ne kadar zor olursa olsun devletimiz her zaman vardır ve onların destekçisidir. Bütün imkanlarımız yaşlılarımızın ve insanlarımızın emrindedir. Bizlerde o hizmeti getirmekle mükellefiz. Yardımlarımız devam edecek” dedi.

Yaşlı vatandaşlarsa yemek dağıtımından dolayı memnun olduklarını belirterek teşekkürlerini dile getirdiler.

