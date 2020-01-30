YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Soğuk kış günü insanın içini ısıtan hareket

Soğuk kış günü insanın içini ısıtan hareket

SAMSUN HABERLERİ  | 30.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Samsun’da bir taksici esnafı 7 yıldır her akşam sokak köpeğine döşek seriyor.

Samsun’da bir taksici esnafı 7 yıldır her akşam sokak köpeğine döşek seriyor. Rahat yatağa alışan sokak köpeği, her akşam yerine yatıp uyuyor.
Sokak köpeği “Ozi” duyarlı vatandaşlar sayesinde diğer sokak köpeklerine nazaran daha iyi bir hayat sürüyor. Yaşlı köpek, kendisine sahip çıkan esnaflar tarafından “el bebek gül bebek” bakılıyor. Soğukta beton üstünde yatmayı sevmeyen Ozi’ye esnaflar her gece battaniyenin üstüne yorgan sererek yer yatağı yapıyor. Yatağının yapılmasını sabırla bekleyen yaşlı köpek, daha sonra yorganın içine girerek uyuyor.
İlkadım ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük dikkat çekti. Esnafların sokak köpeğine yer yatağı açması ve köpeğin de bu yatağa girerek uyuması vatandaşların büyük ilgisini çekti. Köpeğin yatağının yapılmasını bekledikten sonra içine girerek uyuması sosyal medya mecralarında 100 binlerce kez izlenilerek paylaşıldı. Köpeğe yıllardır yer yatağı yapan esnaflar ise hayvanlara sahip çıkmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söylediler.
Her gün köpeğe yer yatağı yaptığını ifade eden taksici Murat Akkoyun, “Sokak kepeği Ozi’ye bakıyoruz. Evimizden getirdiğimiz yorgan ve battaniyeyi yere sererek, ona yer yatağı yapıyoruz. Hayvan üşümesin diye bunu yapıyoruz. Sonuçta hayvanlar da bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyoruz. Yatak yaptığımız köpek de 7 senedir yanımızda duruyor. Devamlı yatak yaptığımız için de yorgan ve battaniyeye alıştı. Biz de Allah’ın sessiz kullarına yardımcı oluyoruz. Gece taksiciliği yapıyorum. Akşamdan sabaha kadar sokakta oluyorum. Bu yüzden sokakta kalan hayvanların halinden biraz anlıyoruz. Ozi de bizim yanımızda oluyor. Ona da hep yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Videoyu çekip sosyal medyaya yükleyen esnaf Erbay Oral ise, “Soğuk kış günlerinde insanların sokak hayvanlarına biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yemeklerini eksik etmesinler ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışsınlar. Çektiğimiz videoyu insanlar izlesin diye çekmedik. İçimizden gelen sevgiyi yansıtmak için çektik. Videonun bu kadar çok kişi tarafından izlenmesine de memnun olduk. İnşallah inşalar hayvanlara karşı daha fazla duyarlı olurlar” diye konuştu.
Sokak köpeği Ozi, 7 yıldır her gece kendisine yapılan yer yatağına girerek, sıcak yorgan altında uyuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:53
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Dostel Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Yeni Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.