Soğuk kış günü insanın içini ısıtan hareket

Samsun’da bir taksici esnafı 7 yıldır her akşam sokak köpeğine döşek seriyor. Rahat yatağa alışan sokak köpeği, her akşam yerine yatıp uyuyor.

Sokak köpeği “Ozi” duyarlı vatandaşlar sayesinde diğer sokak köpeklerine nazaran daha iyi bir hayat sürüyor. Yaşlı köpek, kendisine sahip çıkan esnaflar tarafından “el bebek gül bebek” bakılıyor. Soğukta beton üstünde yatmayı sevmeyen Ozi’ye esnaflar her gece battaniyenin üstüne yorgan sererek yer yatağı yapıyor. Yatağının yapılmasını sabırla bekleyen yaşlı köpek, daha sonra yorganın içine girerek uyuyor.

İlkadım ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük dikkat çekti. Esnafların sokak köpeğine yer yatağı açması ve köpeğin de bu yatağa girerek uyuması vatandaşların büyük ilgisini çekti. Köpeğin yatağının yapılmasını bekledikten sonra içine girerek uyuması sosyal medya mecralarında 100 binlerce kez izlenilerek paylaşıldı. Köpeğe yıllardır yer yatağı yapan esnaflar ise hayvanlara sahip çıkmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söylediler.

Her gün köpeğe yer yatağı yaptığını ifade eden taksici Murat Akkoyun, “Sokak kepeği Ozi’ye bakıyoruz. Evimizden getirdiğimiz yorgan ve battaniyeyi yere sererek, ona yer yatağı yapıyoruz. Hayvan üşümesin diye bunu yapıyoruz. Sonuçta hayvanlar da bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyoruz. Yatak yaptığımız köpek de 7 senedir yanımızda duruyor. Devamlı yatak yaptığımız için de yorgan ve battaniyeye alıştı. Biz de Allah’ın sessiz kullarına yardımcı oluyoruz. Gece taksiciliği yapıyorum. Akşamdan sabaha kadar sokakta oluyorum. Bu yüzden sokakta kalan hayvanların halinden biraz anlıyoruz. Ozi de bizim yanımızda oluyor. Ona da hep yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Videoyu çekip sosyal medyaya yükleyen esnaf Erbay Oral ise, “Soğuk kış günlerinde insanların sokak hayvanlarına biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yemeklerini eksik etmesinler ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışsınlar. Çektiğimiz videoyu insanlar izlesin diye çekmedik. İçimizden gelen sevgiyi yansıtmak için çektik. Videonun bu kadar çok kişi tarafından izlenmesine de memnun olduk. İnşallah inşalar hayvanlara karşı daha fazla duyarlı olurlar” diye konuştu.

Sokak köpeği Ozi, 7 yıldır her gece kendisine yapılan yer yatağına girerek, sıcak yorgan altında uyuyor.