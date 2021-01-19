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Soğuk ve karlı havalarda sokak hayvanları mamasız ve susuz bırakılmıyor

19.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Soğuk ve karlı havalarda sokak hayvanları mamasız ve susuz bırakılmıyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dikkatlerin insan sağlığına yöneldiği bir dönemde Bilecik Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.
Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dikkatlerin insan sağlığına yöneldiği bir dönemde Bilecik Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı. Başta Pelitözü Gölpark çevresi olmak üzere onlarca noktaya mama bırakan ekipler, canların genel sağlık durumlarına da bakarak ihtiyaç duyulan alanlara da kedi ve köpek kulübesi bıraktı.
Mama ile su bırakmaya çağırdı
Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanları için bu soğuk havalarda aç ve susuz kalmaması için vatandaşların sokaklarda yaşayan canları düzenli kontrol ederek uygun alanlara mama ile su bırakmaya çağırdı.

Soğuk ve karlı havalarda sokak hayvanları mamasız ve susuz bırakılmıyor

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