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Soğukta kalan yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri koştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Gebze’de kombisi bozulduğu için soğukta kalan yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri koştu.Gebze Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Mualla Baştuğ , Gebze Belediyesi çağrı merkezini arayarak, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e iletilmek üzere bir yardım çağrısında bulundu.

Soğukta kalan yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri koştu

Gebze’de kombisi bozulduğu için soğukta kalan yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri koştu.
Gebze Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Mualla Baştuğ , Gebze Belediyesi çağrı merkezini arayarak, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e iletilmek üzere bir yardım çağrısında bulundu. Baştuğ, yardım çağırısında bozulan kombisi nedeniyle soğukta kaldığını belirtti. Kombi bakım servisine ulaşamayan yaşlı kadının yardım talebi üzerine, zabıta ve teknik elemanlardan oluşan ekip Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla Baştuğ’un adresine yönlendirildi. Belediye ekipleri tarafından kombisinin bakımı yapılan ve talepleri yerine getirilen Mualla Baştuğ, “Teknik servise ulaşamadığım için kombimi yaptıramamıştım ve soğukta kalmıştım. Sağ olsun başkan evladım talebimi geri çevirmedi. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olsun” dedi.

Soğukta kalan yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri koştu

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