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  4. Soğukta kalan yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

Soğukta kalan yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta soğukta donmak üzere olan ve annesini kaybeden yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Esenyurt’ta soğukta donmak üzere olan ve annesini kaybeden yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı. Belediye ekipleri tarafından barınağa götürülen ve tedavisi yapılan yavru köpeğin yeni yuvası belediyenin barınağı oldu.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde gece saatlerinde, bir vatandaşın fark ederek evine aldığı soğuktan donmak üzere olan yavru köpeğe sahip çıktı. Köpeği bulan vatandaş Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini arayarak soğuktan donan minik yavrunun bakımı ve sahiplendirilmesi için belediyeye teslim etmek istediğini söyledi. Gelen telefon üzerine harekete geçen ekipler, minik yavruyu ihbarın geldiği adresten alarak Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne getirdi. Burada gerekli sağlık kontrolleri yapılan ve karnı doyurulan yavru köpek soğuk kış şartlarından etkilenmemesi için sahiplendirilene kadar barınakta Esenyurt Belediyesi’nin misafiri olacak.

“Sahiplendirilene kadar barınakta misafirimiz olacak”
Barınağa getirilen yavru köpeğin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını söyleyen Veteriner Teknikeri Esra Güney, “Vatandaşımız bu yavrumuzu dışarıda soğuktan donmak üzereyken bulmuş ve bir akşam evinde misafir ederek uygun sıcak ortamı sağlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ancak evde aynı ortamı sürekli sağlayamayacağı için bizi aradı, ekiplerimiz adrese giderek hayvanı teslim aldı. Yapılan ilk kontrollerinde herhangi bir sağlık probleminin olmadığını anladık. Bundan sonra sahiplendirme süreci başlayacak. Tek umudumuz güzel, uygun bir yuvaya sahiplendirebilmek. Minik yavrumuz sahiplendirilene kadar barınağımızda misafir olacak” dedi.
Gelen ihbarlar doğrultusunda ilçedeki yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, diğer sokak hayvanlarının soğuk kış şartlarından etkilenmemesi için ilçenin çeşitli yerlerine kedi ve köpek evleri bırakarak düzenli mama desteği sağlıyor.

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