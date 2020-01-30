YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı

Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı

BOLU HABERLERİ  | 30.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bolu’da soğuktan etkilenen iki kedi Bolu Belediyesi’ne sığındı.

Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı

Bolu’da soğuktan etkilenen iki kedi Bolu Belediyesi’ne sığındı. Başkan Özcan’ın talimatıyla belediye girişine konulan kedi evinde kalan kediler, belediyenin adeta bekçileri oldu.
Türkiye’nin en soğuk illeri arasında yer alan Bolu’da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Bolu Belediye binasına sığındı. Çalışanlarının durumu belediye yönetimine iletmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla kediler için belediye girişine kedi evleri konuldu.
Sıcak ortamın keyfini sürüyorlar
Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediyenin sevgilisi haline geldi. Çalışanların “Osman” ve “Duman” adını verdiği iki kedi gün boyu sıcak ortamın keyfini birim birim gezerek sürdürüyor.
Artık onlar da belediye personeli
Belediye personelleri ise Osman ve Duman’a büyük ilgi gösteriyor. Artık mesai arkadaşı gibi gördükleri kediler için yaka kartı bile hazırlayan çalışanlar, kedilere gözleri gibi bakarak mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Bolu Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:12
İkindi
15:50
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

Bolu Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Gümrah Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.