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Söğüt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.12.2020 13:43 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Hem esnafa kolaylıklar dileyen hem de hasbihal eden Şener Söğüt, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.
Son meclis toplantısında tüm partilerin ortak kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak adına bin TL ayni yardım yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Söğüt, “Arkadaşlarımız bunun çalışmasını tamamlamak üzere. Bu destekler esnafımıza biraz olsun can suyu olacak” dedi.
Başkan Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz de bu süreçte esnafımız için destek paketini açıkladı. Esnaflarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin web sitesine girerek başvuru yapacaklar. İşyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca aylık bin TL destek verecek” diye konuştu.

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