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Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ziyaret gerçekleştirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve Aile Sağlığı Merkezi doktorlarını ziyaret etti.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve Aile Sağlığı Merkezi doktorlarını ziyaret etti.

Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ziyaret gerçekleştirdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve Aile Sağlığı Merkezi doktorlarını ziyaret etti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve Aile Sağlığı Merkezi doktorlarını ziyaret etti. İlk olarak Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ile birlikte muhtar Aynur Şöhretli Yiğit’i ziyaret eden Şener Söğüt, bölgede yapılacak projelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Aynı binada bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde de doktorlarla sohbet eden Şener Söğüt, “Zor bir sürecin içerisindeyiz. Sağlık çalışanlarımızın da bu süreçteki fedakârlıkları gerçekten alkışı hak ediyor. Bu musibeti yenmek için toplum olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Güçlü bir toplum ve güçlü bir milletiz. Eminim ki bu süreci de atlatacağız” dedi.
Bize düşenin toplum olarak tedbirlerimizi almak olduğunu söyleyen Şener Söğüt, “Gün fedakarlık günü. Bizler de tüm imkanlarımızla süreç için gerekli her adımı atıyoruz. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa bugün yapılmalı. Bizler de tüm imkanlarımızla bunun için seferber olmuş durumdayız. Bundan sonra da ne gerekli her adımı atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit de Şener Söğüt’e çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, “Pandemi sürecinden bu yana gerçekten yoğun bir çaba içerisindesiniz. Vatandaşlarımız da bunun farkında. Ve gerçekten Körfez Belediyesi’nin çalışmaları sadece burada değil, diğer illerde de takdir görüyor. Bizlere bunları söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ziyaret gerçekleştirdi

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