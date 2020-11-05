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Söğüt, tır parkı alanında incelemelerde bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belde Garajı olarak da bilinen tır parkı alanında incelemelerde bulundu.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte Belde Garajı olarak da bilinen tır parkı alanında incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belde Garajı olarak da bilinen tır parkı alanında incelemelerde bulundu.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte Belde Garajı olarak da bilinen tır parkı alanında incelemelerde bulundu. Yarımca Sanayi Sitesi’nin hemen alt kısmında yer alan ve uzun yıllardır hizmet veren alanda eksiklikleri yerinde gören Şener Söğüt, düzenleme yapılması noktasında talimat verdi. Özellikle park alanı içerisinde zemin düzenlenmesi yapılması talimatı veren Söğüt, “Zemindeki bozuklukların giderilmesi, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve çit yapımı gibi iyileştirme çalışmalarını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.
Belde Garajı dışında tır parkı için Kabakoz Mahallesi’nde oluşturulan tır ve kamyon park alanı içinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği 40 dönümlük alanda çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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