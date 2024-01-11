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Şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı

11.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Düzce’de polis ekiplerince yapılan şok denetimde 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza yazıldı.

Şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı

Düzce’de polis ekiplerince şok denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Körpeşler Mahallesi’nde yeni açılan bağlantı yolu çıkışında polis ekiplerince şok denetim yapıldı. Bağlantı yolundan gelen araçlar üzerinde yapılan denetimde 512 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma, sahte plaka ve sahte ruhsat ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, araç üzerinde teknik donanım değişikliği yapma ve ışık donanımında değişiklik yapma gibi unsurlardan ötürü 117 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 2 lira ceza yazıldı. Ayrıca 11 araç ise trafikten men edildi.

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