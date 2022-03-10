YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor

ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor

10.03.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor

ŞOK Marketler, online alışveriş uygulaması "Cepte ŞOK" kapsamında müşterilerin artan sipariş talebini karşılayabilmek için elektrikli teslimat aracı filosunu büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli teslimat araçlarına yönelik geniş bir ağ kurmayı hedefleyen ŞOK Marketler'in, Türkiye'de "ilk" olduğu belirtilen elektrikli araç projesiyle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda 26 elektrikli teslimat aracının Düzce, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'da kullanılmak üzere hizmete alındığı aktarılan açıklamada, Türkiye genelinde elektrikli teslimat aracı sayısının 1.000'e ulaştığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyorSanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor
GÜNCELLEME - Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldüGÜNCELLEME - Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Polisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktıPolisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
13:11
İkindi
16:26
Akşam
19:03
Yatsı
20:21
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evine haciz göndermişler! Duada bakın ne sordu

Evine haciz göndermişler! Duada bakın ne sordu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.