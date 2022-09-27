YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ŞOK Marketler’in faaliyet raporuna "Platin Ödül"

ŞOK Marketler’in faaliyet raporuna "Platin Ödül"

27.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel: -"Yaklaşık 46 bin çalışanımızla büyük bir ekip olarak güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize kesintisiz olarak ulaştırmak için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği LACP (League of American Communications Professionals) tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen “Vizyon Ödülleri” yarışmasında “Başarıya Odaklı Büyüyen Ekosistem” başlıklı dijital faaliyet raporuyla kendi kategorisinde en büyük ödül olan “Platin Ödül”e layık görüldü.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, “Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Finansal Rapor” kategorisinde ise “Gümüş Ödül” kazanan ŞOK Marketler aynı zamanda tüm sektörler kategorisinde 'Türkiye’nin En İyi 20 Raporu' listesine girdi.

Rapor ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri'nde (EMEA) 10’uncu olurken, dünya çapında ise 106’ncı sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, uluslararası platformlarda kazandıkları bu ödüllerin başarılı geçen 2021 yılının özeti niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık 46 bin çalışanımızla büyük bir ekip olarak güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize kesintisiz olarak ulaştırmak için çalışıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda uluslararası seviyede kazanmış olduğumuz ödülleri son derece önemli buluyor, bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandıTHY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı
Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyorGiresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor
Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildiEskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
şok marketler

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:21
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.