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Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ev sahipleri tarafından sokağa atılan Ferdi ve Arzu Özçelik çiftinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu.Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde kirada oturan Ferdi ve Arzu Özçelik çifti evlerinde bulunmadıkları bir vakitte kiralarını ödeyemedikleri için ev sahipleri tarafından eşyaları sokağa atıldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ev sahipleri tarafından sokağa atılan Ferdi ve Arzu Özçelik çiftinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu.
Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde kirada oturan Ferdi ve Arzu Özçelik çifti evlerinde bulunmadıkları bir vakitte kiralarını ödeyemedikleri için ev sahipleri tarafından eşyaları sokağa atıldı. Durumu öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, sokağa atılan aileye sahip çıkarak Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde çifti misafir etti.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir edilen Ferdi ve Arzu Özçelik çifti, pandemi öncesine kadar atık kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyordu. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklanması ile beraber il dışında tarlalarda çalışmaya başlayan Özçelik ailesi, evlerine döndüklerinde eşyalarının yerinde yeller estiğini gördü. Sokağa atılan eşyaların üzerinde kedi ve köpeklerin uyuduğu için kullanılamaz hale geldiğini belirten çift, eşyaların bir kısmının da çalındığını söyledi. Özçelik çifti, "Devletimizden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’den ve tüm emeği geçen yetkililerden Allah razı olsun. Bize yeni kıyafetler verdiler. Bizi burada misafir ediyorlar. Hemen geldiler, bize sahip çıktılar. Bizi sokakta bırakmadılar. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

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