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Sokağa çıkacak 65 yaş üstü bunlara dikkat

BURSA HABERLERİ  | 23.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.

Sokağa çıkacak 65 yaş üstü bunlara dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, izin günlerinde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra sıvı tüketimine ve güneşe de dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
Yürüyüş mesafesi kaydıyla sokağa çıkmaları serbest hale getirilen 65 yaş üstü vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaların olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "65 yaş üstü bireylerde uzun süre evde kalmaya bağlı hareketsizlik, tembelliğe alışma, yeme içme düzeninde değişiklik, sosyalleşmeme, psikolojik, psikiyatrik sorunlar, ölüm korkusu, acil olmayan diğer sağlık sorunlarının ertelenmesi sonucu daha ciddi hal alması gibi sıkıntılar yaşayabilir. Fakat bu olumsuzluklara karşın bu kısıtlamalar dışarıdan virüsü eve getirme ihtimalini ortadan kaldırmış ve bu yaş grubunda daha yüksek oranda görülen ölümler önlenmiş oldu" dedi.
Prof. Dr. Reşit Mıstık, Pazar günü sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara şu uyarılarda bulundu;
"65 yaş üstü bireylerin el hijyeni, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Oksijenin daha çok olduğu park ve bahçe gibi ağaçlık yerlerde daha çok bulunulmalı. Yaşına uygun süre ve tipte bireysel temassız spor yapılmalı. Güneşin kızgın olduğu saatlerde güneşte fazla kalınmamalı. Sıvı tüketmeyi ihmal etmemeli. Eve dönüşte giysiler değiştirilmeli ve mümkünse duş alınmalı.’’

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