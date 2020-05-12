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Sokağa çıkacak çocuklar için parklarda hijyen çalışması yapılıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 12.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Sokağa çıkacak çocuklar için parklarda hijyen çalışması yapılıyor

Samsun'da Atakum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre yarın sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

Çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynamaları için Atakum Belediyesi de çalışma başlattı.

Özel olarak oluşturulan ekipler, ilçe genelindeki parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

Ekipler, aynı zamanda parklardaki peyzaj ve çim çalışmalarını da yaparak, oyun gruplarının güvenli olması için mesai harcadı.

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