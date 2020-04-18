YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. sokağa çıkamadılar, uçurtmayla özgürlüğü aradılar

sokağa çıkamadılar, uçurtmayla özgürlüğü aradılar

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işe gidemeyen 2 komşu, boş vakitlerini yaptıkları uçurtmaları uçurarak değerlendirdi.Kökez Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra evde durmaktan sıkılan iki komşu Ali Erişti (38) ve İsmail İbil (42), uçurtma yapmaya karar verdi.

Antalya’nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işe gidemeyen 2 komşu, boş vakitlerini yaptıkları uçurtmaları uçurarak değerlendirdi.
Kökez Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra evde durmaktan sıkılan iki komşu Ali Erişti (38) ve İsmail İbil (42), uçurtma yapmaya karar verdi. Sıcak havayı ve boş vakitlerini değerlendiren komşular, uçurtmaları uzun süre uçurdu. Boş vaktini uçurtma uçurarak değerlendirdiklerini söyleyen İbil, “Boş vakit geçmiyor. Uçurtma yaptık ve yaptığımız uçurtmayla çocukluğum geliyor” dedi.
Erişti ise, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işe gidemediklerini ve bu yüzden boş vakitlerinin olduğunu ifade etti. Erişti, “Biz küçükken çok uçurtma yapardık ve arkadaşlarla yarıştırırdık. Uçurtma, hevesli ve güzel bir şey” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
13:02
İkindi
16:43
Akşam
19:41
Yatsı
21:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Rüzgar Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Şükrü Vural: Yeniden aday olacağım

Şükrü Vural: Yeniden aday olacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.