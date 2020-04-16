Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 85 yaşındaki şehit dedesi Bahattin Karadağ'ın bahçesi, gönüllü gençler tarafından ekime hazır hale getirildi.

Halitpaşa Mahallesi'nde eşiyle oturan, 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan torunu Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'i Suriye'nin El Bab kentinde şehit veren 85 yaşındaki Bahattin Karadağ, ekim zamanı gelmesi nedeniyle bahçesinde düzenleme yapmak istedi.

Karadağ, bunun için Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneğinden yardım talep etti. Karadağ'dan sağlığı için evden çıkmamasını isteyen Dernek Başkanı Abdulkadir Zengin, bahçedeki toprağı kendilerinin tasnif edebileceğini bildirdi.

Zengin, daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubuna da destek veren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle, bir günlük çalışmayla Karadağ'ın bahçesini ekime hazırladı.

Abdulkadir Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.