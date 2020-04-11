Sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından karşılanıyor

Erzurum’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ koşuyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum genelinde dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından karşılanıyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde oluşturulan ekipler gerekli ihtiyaçları kolileyip kapı kapı gezip ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıyor.

