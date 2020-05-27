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Sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük yaptı

SİNOP HABERLERİ  | 27.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mezarlıklara gidemeyen vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük personeli yaptı.

Sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük yaptı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mezarlıklara gidemeyen vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük personeli yaptı. Sinop Çukurbağ Mezarlığı’nda gerçekleşen ziyarette Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Bugün eğer bayramı hür ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bugün ezanı Muhammediyelerimiz semalarımızı günde 5 vakit çınlatabiliyorsa, bugün kardeş olarak şu memlekette yaşayabiliyorsak, eğer bugün rahat nefes alabiliyorsak, bu şehitlerimizin vermiş olduğu son nefeslerinden dolayıdır. Allah cümlesine rahmet etsin. Bu toprakları bu coğrafyayı bu ülkeyi bize vatan yapan cümle geçmişlerimize şehitlerimize Allah yolunda çarpışıp hayatlarını feda eden bütün şehitlerimiz için müftülüğüm olarak valiliğimiz olarak böyle bir şehitlerimizi anma arife gününde bayramdan önce onları yad etme, onların aziz hatıralarını yaşatma uğruna böyle bir program tertip ettik. Siz evinizde kalın, bu salgın sürecinde bizim duamıza amin deyin. Biz cümle geçmişlerimiz için sizin geçmişleriniz için ve şehitlerimiz dua edeceğiz” dedi.

Sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini müftülük yaptı

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