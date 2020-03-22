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Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü bireyler uyarılarak evlerine gönderildi

VAN HABERLERİ  | 22.03.2020 18:20 | Son Güncelleme

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü bireyler uyarılarak evlerine gönderildi

Van, Muş ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü bireylerin sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayanlar, ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde zabıta ekipleri sokakları dolaşarak, dışarı çıkan 65 yaş ve üstündeki kişileri koronavirüs hakkında bilgilendirdi.

Park, yeşil alan ve cami avlularında da çalışma yapan ekipler, uygulama kapsamına girenleri uyardı. Ekipler, bu bireylerin evlerine gitmelerini sağladı.

Ekipler, mahallelerde anons yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların evlerinden çıkmamalarını istedi.

- Muş

Muş'ta polis ekipleri, mahalle ve caddelerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaması yönünde uyarı anonsu yaptı.

Ekipler, yasak kapsamına girenleri uyararak evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Mehmet Cabbar Söylemez, alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirterek yaşlıların evlerinden çıkmamasının sağlıkları açısından önem taşıdığını söyledi.

- Hakkari

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyarılara karşın sokağa çıkanları anonslarla ikaz etti.

Ekip araçlarıyla kent merkezindeki caddelerde devriye atan polisler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

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koronavirüs tedbirleri hakkari Muş Van yaşlılara uyarı

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