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Sokağa çıkılması kısıtlanan Van'da polis drone ile denetim yaptı

VAN HABERLERİ  | 17.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Sokağa çıkılması kısıtlanan Van'da polis drone ile denetim yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, drone ile denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 16-19 Mayıs'ta getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapan ekipler, sokaklarda da devriye görevi yürütüyor.

Polis ekipleri ayrıca kentin bazı bölgelerini drone ile havadan izliyor.

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