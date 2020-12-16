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Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı

İZMİR HABERLERİ  | 16.12.2020 18:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, belediyenin vatandaşların hizmetine sunduğu e-kitap oku ve sesli e-kitap dinle uygulamaları yoğun ilgi görürken, özelikle sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitap uygulamaları vatandaşlara kolaylık sağladı.Aylar süren pandemi, vatandaşların kitaplara ulaşma alışkanlıklarını değiştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, belediyenin vatandaşların hizmetine sunduğu e-kitap oku ve sesli e-kitap dinle uygulamaları yoğun ilgi görürken, özelikle sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitap uygulamaları vatandaşlara kolaylık sağladı.
Aylar süren pandemi, vatandaşların kitaplara ulaşma alışkanlıklarını değiştirdi. Kısıtlamalar dahilinde; kütüphanelerin kapatılması, saat sınırlaması getirilmesi, yine bu süreçte yeni kitap basımlarının azalması kitapseverleri dijital kitaplara yönlendirdi. Özellikle sesli e-kitaplara ilgisini arttıran kitapseverler, evlerinde kaldıkları süreçte kitapları aile ortamında sesli olarak dinleme imkanı buldu. Vatandaşlar, sesli dinlemelerinin yanı sıra kitapları PDF olarak bilgisayarlarına ve mobil cihazlarına indirerek kitap koleksiyonlarına eklemeye başladı.
Bu süreçte Aliağa Belediyesinin dijital kitap uygulamaları da kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Kültür yayınları kapsamında Aliağa Kent Kitaplığına birbirinden önemli 14 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, kent dışında ikamet eden kitapseverler için e-kitap uygulaması, görme engelli vatandaşlar için ise sesli e-kitap dinle uygulamalarını resmi internet sayfası üzerinden hizmete sundu. Aliağa Belediyesinin dijital kitap uygulamaları, sokağa çıkma kısıtlamalarında tüm kitapseverlere kolaylık sağladı. Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasında kitapseverlerin beğenisine sunulan Aliağa Kent Kitaplığı eserleri, kitapseverler tarafından 23 bin 841 kez indirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında dijital kitaplara ilgi arttı

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