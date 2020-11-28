Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının geçen hafta korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da saat 20.00 itibariyle kent merkeziyle birlikte tüm sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde denetimlere başladı.

Kent merkezinde yaya devriye de bulunan polis ekipleri, cadde üzerinde nadiren karşılaştıkları şahısları kontrol etti.Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çıkanların zorunlu olarak iş gereği dışarda olduğu belirlendi.

Uygulamaların kısıtlama bitene kadar devam edeceği kaydedildi.

